Denizli'de Beton Mikserinde Facia: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Beton Mikserinde Facia: İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Beton Mikserinde Facia: İşçi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, beton mikserini tamir etmek için içine giren 38 yaşındaki işçi Ali Karakurt, diğer işçiler tarafından mikserin çalıştırılması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve iş arkadaşı gözaltına alındı.

05.09.2024 18:37
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Denizlili işçi, çalıştığı şantiyede tamir için girdiği beton mikserinin içinde hayatını kaybetti. 38 yaşındaki işçinin tamir için girdiği mikserin içinde olduğunu bilemeyen diğer işçiler tarafından çalıştırıldığı öğrenildi.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Gazeller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çimento fabrikasında çalışan Ali Karakurt (38), bozulan beton mikserini tamir etmek için mikserin içerisine girdi. 38 yaşındaki işçinin içeride olduğunu fark etmeyen iş arkadaşı Ş.E.'nin (60) mikseri çalıştırdı. Ardından Karakurt'un çığlıklarını duyan arkadaşları hemen mikseri durdurdu. Çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken Ş.E. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Karakurt'un cansız bedeni memleketi Kale ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Beton Mikserinde Facia: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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