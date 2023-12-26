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Denizlili şehidin naaşı memleketine getirildi - Son Dakika
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Denizlili şehidin naaşı memleketine getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın naaşı memleketi Denizli'ye getirildi. Şehit eşinin isteği yürekleri burktu. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi. Şehit, Çardak Havalimanı'nda karşılandı. Yarın Tavas ilçesinde defnedilecek.

26.12.2023 - 02:25,
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Denizlili şehidin naaşı memleketine getirildi

Şehit eşinin isteği yürekleri burktu

DENİZLİ - Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın naaşı memleketi Denizli'ye getirildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan şehit düşmüştü. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi. Şehit, Çardak Havalimanı'nda Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Turgut Çalışkanlar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak Kaymakamı Levent Küçük, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, siyasi parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yakınları, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Önce Kuran-ı Kerim ardından okunan dualar sonrası şehidin cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, yarın Tavas ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Öte yandan, şehidin cenazesinin araca yükleneceği sırada eşi Çilem Serinkan'ın isteği yürekleri dağladı. Şehit eşi Çilem Serinkan, eşini görmek istediğini söyledi. Ayrıca şehidin Türk bayrağı ve isminin yazılı olduğu valizlerle taşınan eşyaları dikkatlerden kaçmadı.

Denizlili şehidin naaşı memleketine getirildi
Kaynak: İHA
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Denizli, Irak, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizlili şehidin naaşı memleketine getirildi - Son Dakika


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