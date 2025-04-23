İstanbul'daki 6.2 büyüklüğünde depreme hamur yoğururken yakalanan fırıncıların panik anları kameraya yansıdı.
Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremin ardından Silivri Gümüşyaka'da depreme yakalanan fırıncıların panik anları kameraya yansıdı. Depreme elleri hamurlu bir şekilde yakalanan fırıncılar önce tezgahın altına saklandı. Fırıncılar daha sonra dışarı çıkarak binadan ayrıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Deprem Anında Fırıncılardan Panik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?