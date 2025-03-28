Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı - Son Dakika
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Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı

Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremi'nde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı'na ilişkin davada binanın müteahhitleri Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

28.03.2025 17:44
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Kahramanmaraş Depremi'nde yıkılan Ebrar Apartmanı davasında binanın müteahhitleri Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Apartmanı H Blok davasında karar çıktı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar H.N. ve N.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

"SUÇSUZUM BİNAYLA BİR İLGİM YOK"

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Atilla Öz, suçsuz olduğunu, yıkılan binayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Öz, "Binayla ilgili benim bir ilgim yok, toplantılara katılmadım, hiçbir yerde imzam da yoktur bu nedenle beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tevfik Tepebaşı da suçsuz olduğunu, Ebrar Sitesi H Blok'un yapım süreciyle veya müteahhitliği ile alakalı herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu. Tutuksuz sanıklar N.K. ile H.N. ise mahkemeden beraat talebinde bulundu.

14 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz'ü bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklar H.N, L.T. ve N.K.'nin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga'nın yakalanamamış olmaları gerekçesiyle dosyalarının tefrik edilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde 72 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi H Blok'un yıkılmasına ilişkin 7 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • M. Yudal:
    cezanın yağmış hali bumu??bir iki seneye çıkarlar bu ülkede adam öldürene az ceza toplu katliyam yapanlara daha az ceza veriliyor. 1 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    72 kişi ölmüş 1 er yıldan 72 yıl eder akp adaleti uyuma vicdanlı ol 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    aaa ne kadar çokmuş cezalarr epeyy yağmışşş aq 0 0 Yanıtla
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