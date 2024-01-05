 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremde ağır hasar alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Binası yıkım işlemleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde ağır hasar alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Binası yıkım işlemleri sürüyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binasının kontrollü yıkımı devam ediyor. Gaziantep'teki İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının yıkım çalışmaları hızla ilerliyor. Yıkımın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Depremde ağır hasar alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Binası yıkım işlemleri sürüyor
05.01.2024 - 23:01,
Abone Ol

Depremde ağır hasar alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Binası yıkım işlemleri sürüyor

GAZİANTEP - 6 Şubat 2023'te meydana gelen Asrın Felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binasının kontrollü yıkımı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Gaziantep'teki İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının yıkım çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Depremlerde ağır hasar alan binalardan biri de Şehitkamil ilçesi İncillipınar Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı üzerindeki İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan ve yıllardır TEM Şube tarafından kullanılan ek hizmet binası oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan binada yıkım çalışmaları devam ediyor. 3 iş makinesi ile sürdürülen yıkım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yıkım, Deprem, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Depremde ağır hasar alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Binası yıkım işlemleri sürüyor - Son Dakika


23:30
Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı

Son Dakika
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İstanbul'da soğuk karşılama
19:38 Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı: İddianame ağır ceza mahkemesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:34:43. #1.13#
SON DAKİKA: Depremde ağır hasar alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Binası yıkım işlemleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement