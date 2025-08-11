Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti - Son Dakika
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti

Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
11.08.2025 13:50
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören Manisa'nın Gördes ilçesindeki Kobaklar Mahalle Camisinde inceleme yapmak isteyen bir kişi üzerine malzeme düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi'ndeki cami hasar gördü.

İNCELEME SIRASINDA ÜZERLERİNE MALZEME DÜŞTÜ

Depremin ardından yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak isteyen Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara inceleme yaptıkları sırada üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralandı.

Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mevlüt Altungeyik tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti - Son Dakika

