Depremde herkes kaçtı, onlar yemeğine devam etti... O anlar kamerada

MALATYA - Malatya'da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreme yemekte bir işyerinde yakalanan çalışanlardan ikisi depreme aldırış etmeden yemeklerine devam etti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ortaya çıkan yeni güvenlik kamera kaydında bir işyerinde öğle yemeği yiyen personellerin yaşadığı panik yansıdı.

Deprem sırasında masada oturan 4 arkadaştan 2'si deprem ile birlikte masadan kalkarak hızla dışarı kaçarken 2 kişinin deprem paniğine aldırış etmeden yemeklerine devam etmeleri kameralara saniye saniye yansıdı.

Yemek yemeye devam eden 2 arkadaş kısa süre sonra masadan kalkarak dışarı çıkıyor.