Ermeç Apartmanı davasında duruşma eylül ayına ertelendi - Son Dakika
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Ermeç Apartmanı davasında duruşma eylül ayına ertelendi

Ermeç Apartmanı davasında duruşma eylül ayına ertelendi
08.07.2026 13:15  Güncelleme: 13:16
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da yıkılan Ermeç Apartmanı'nda 19 kişinin hayatını kaybettiği davada, bilirkişi raporunun gelmemesi ve dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşma 9 Eylül 2026'ya ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da yıkılan Ermeç Apartmanı'nda 19 kişinin hayatını kaybetmesi, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı Eylül ayına erteledi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, binanın müteahhitleri H.H.E. ve A.G., fenni mesul M.K. ile dosya evraklarında imzası bulunan dönemin belediye görevlileri A.Y., A.Ö. ve D.Ö. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan açılan davanın yargılaması sürdü.

Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, dosya kapsamında talep edilen bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmaması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle duruşmayı 9 Eylül 2026 tarihine erteledi.

Ermeç Apartmanı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde yıkılmış, binada 19 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, 9 Eylül, Malatya, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ermeç Apartmanı davasında duruşma eylül ayına ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermeç Apartmanı davasında duruşma eylül ayına ertelendi - Son Dakika
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