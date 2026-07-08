Ermeç Apartmanı davasında duruşma eylül ayına ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da yıkılan Ermeç Apartmanı'nda 19 kişinin hayatını kaybetmesi, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı Eylül ayına erteledi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, binanın müteahhitleri H.H.E. ve A.G., fenni mesul M.K. ile dosya evraklarında imzası bulunan dönemin belediye görevlileri A.Y., A.Ö. ve D.Ö. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan açılan davanın yargılaması sürdü.

Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, dosya kapsamında talep edilen bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmaması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle duruşmayı 9 Eylül 2026 tarihine erteledi.

Ermeç Apartmanı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde yıkılmış, binada 19 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı. - MALATYA