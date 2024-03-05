Depremden korkup 2. kattan atlayarak hayatını kaybeden genç gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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Depremden korkup 2. kattan atlayarak hayatını kaybeden genç gözyaşlarıyla toprağa verildi

Dün gece Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkarak 2. kattan atlayan genç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. İsmail Toygar'ın tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

05.03.2024 19:18  Güncelleme: 19:19
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Depremden korkup 2. kattan atlayarak hayatını kaybeden genç gözyaşlarıyla toprağa verildi

BURSA - Dün gece Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkarak 2. kattan atlayan genç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez üssü Çanakkale olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da da hissedildi. Deprem olduğu sırada balkonda olan 27 yaşındaki İsmail Toygar, depremden korkarak 2. kattan aşağı atladı. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Toygar'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Toygar'ın cenazesi, ikindi namazını müteakiben Mihraplı Camii'nde kılınan namaz sonrası Odunluk Mezarlığı'na defnedildi.

Diğer yandan, İsmail Toygar'ın olay günü yoğun baş ağrısı şikayetiyle çalıştığı iş yerinden izin aldığı, eve gelerek psikoloji ilaçlarını kullandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Depremden korkup 2. kattan atlayarak hayatını kaybeden genç gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

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