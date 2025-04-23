Depreme çalışırken yakalandılar; tezgahtan atlayıp kaçtılar

Meta Bouwen:

Ey Türk halkı kendinize gelin toplu halde tövbe edin. Kadınlarınızı kızlarına edepli hayalı olmayı tavsiye edin. Zinayı fuhu?a son verin. Faizi birakın, Haramları birakıp helallere dönün, ilahi uyarıları dikkate alin. Yoksa daha şiddetlisi gelir. "Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artik o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardimcı da yoktur" (Ra'd, 13/11) buyurmaktadr.