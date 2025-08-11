Depreme yayın sırasında yakalanan radyocu büyük korku yaşadı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük korku yarattı. Sarsıntı sırasında kaydedilen bir görüntü, yaşananların vahametini gözler önüne serdi.
Depreme canlı yayın sırasında yakalanan bir radyocu, panik içinde yayınını sürdürmeye çalıştı. Mikrofon başında dehşet dolu anlar yaşayan radyocu, sarsıntı esnasında "Allah, çok büyük deprem oldu arkadaşlar" sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi.
AFAD'ın verilerine göre, deprem çevre illerde de hissedildi. Bölgedeki vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle tedirginlik yaşamaya devam ediyor.
