Depremzede Ahmet Demir, araba kiralarken dolandırıldı - Son Dakika
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Depremzede Ahmet Demir, araba kiralarken dolandırıldı

Depremzede Ahmet Demir, araba kiralarken dolandırıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan depremzede Ahmet Demir, 7 gün tatil yapmak için araba kiralarken 17 bin TL dolandırıldı. Kiralamak istediği aracın plakasının olmadığını parayı gönderdikten sonra fark eden Demir, kendisinin düştüğü hataya başkasının düşmemesi için dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

25.08.2024 09:08
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve dolandırıcıların tuzağına düşen depremzede Ahmet Demir, 7 gün tatil yapmak için araba kiralarken 17 bin TL dolandırıldı. Kiralamak istediği aracın plakasının olmadığını parayı gönderdikten sonra fark eden Demir, kendisinin düştüğü hataya başkasının düşmemesi için dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan depremzede Ahmet Demir, ailesiyle tatil yapmak için araba kiralamaya karar verdi. İnternet sitelerinde aramaya başlayan depremzede Demir'in karşısına 'Mon Car' adında araba kiralama firması çıktı. Araba kiralamak için firmayı arayan depremzede Demir'den 7 gün için araç kiralama bedeli olarak 4 bin 250 TL ve 4 bin TL kaparo istedi. Tekliflerini kabul eden depremzede Demir, firmanın hesabına 8 bin 250 TL gönderdi. Parayı firmaya gönderen depremzede Demir'in hesabından 8 bin 400 TL'de kasko yapma bahanesiyle çektiler. Toplam kaybı 17 bin TL olan depremzede Demir, aracı incelediğinde plakanın olmadığını görünce dolandırıldığını anladı. Dolandırıcıların yeni taktiğiyle tuzağa düşen Demir, kendisinin düştüğü hataya başkasının düşmemesi için uyarıda bulundu.

"Araçta plaka olamadığını gördüğümüzde dolandırıldığımızı anladık"

Araba kiralamak isterken 17 bin TL parasını dolandırıcılara kaptıran depremzede Ahmet Demir, "Araba kiralamak istedim. İnternette 'Mon Car' diye bir siteye girdim. Şirketi aradım. Yeriniz nerede dedim. Yerimiz Hatay Havalimanında dedi. Bende 7 gün araç kiralamak istiyorum dedim. 7 gün için 4 bin 250 TL ve 4 bin TL de kapora istediler. Ben hemen hesaplarına 8 bin 250 TL attım. Sonra biri beni aradı. Bana arabaya kasko yapacaklarını ve onunda ücreti olduğunu söylediler. Kasko ücreti ne kadar dedim. Kartı verdim. Karttan 8 bin 400 TL çekmeye çalıştılar ve sonunda parayı aldılar. Toplam 17 bin TL kaybım var. Ben dolandırıcılardan zarar gördüm. Diğer insanların bu duruma düşmemesini istiyorum. Ben mağdur oldum. Başka insanlarda mağdur olmasın. Bu suçluların adalete teslim olmalarını istiyorum. Parayı gönderdikten sonra araçta plakanın olmadığını fark ettik. Araçta plaka olamadığını gördüğümüzde dolandırıldığımızı anladık. Dolandırıcıların yeni taktiği araçların plakasız göstererek dolandırıyorlar. Başka numaralardan aradığımızda ulaşabiliyoruz ama numaraya göre açıyorlar. Bizde aradık ama açmadılar. Ellerinde kimin aradığını gösteren bir program olduğu için ona göre açıyorlar. İnsanları bu yöntemle düşürüyorlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Depremzede Ahmet Demir, araba kiralarken dolandırıldı - Son Dakika

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