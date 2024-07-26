Depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerler alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'da konteyner kentte meydana gelen yangında 10 konteyner zarar gördü.
Yangın, Kırıkhan ilçesinde bulunan Boğazlıyan Geçici Yaşam Merkezi'nde meydana geldi. Elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın, çevredeki konteynerlere sıçradı sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında depremzede vatandaşların yangında 10 konteyner zarar gördü.
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