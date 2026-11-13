Dereye düşen yaşlı adamı Hatay Belen\'de itfaiye ekipleri kurtardı

Dereye düşen yaşlı adamı Hatay Belen'de itfaiye ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Belen ilçesinde zeytin toplamak üzere gittiği bölgede dereye düşen yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarılan yaşlı adam, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde zeytin toplamak için gittiği bölgede dereye düşen yaşlı vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kıcı mevkisinde meydana gelen olayda, zeytin topladığı sırada dereye düşen Y.K.'nin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılan Y.K., sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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