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Derince'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Derince'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 176 gram sentetik kannabinoid, 1 gram esrar, 11 sentetik ecza, 2 tüfek, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Derince\'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
15.01.2024 - 00:15,
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Derince ilçesinde belirlenen ikametlere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 176 gram sentetik kannabinoid, 1 gram esrar, 11 sentetik ecza, 2 tüfek, 2 hassas terazi ele geçirildi. 5 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, adli makamlara sevk edilen E.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.K., E.Ç. ve M.A.D. isimli 3 şüpheli ise tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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