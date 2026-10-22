Dev rüzgar türbini kanadını taşıyan tır Eskişehir çevreyolunda trafiği yavaşlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dev rüzgar türbini kanadını taşıyan tır Eskişehir çevreyolunda trafiği yavaşlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dev rüzgar türbini kanadını taşıyan tır Eskişehir çevreyolunda trafiği yavaşlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir çevreyolunda seyreden ve rüzgar türbini kanadı taşıyan özel nakliye aracı, genişliği ve uzunluğu nedeniyle yolun büyük bölümünü kapladı. Trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken araçlar yavaş ilerledi, diğer sürücüler de yoğunluk nedeniyle kontrollü hareket etti.

Eskişehir çevreyolunda tır ile taşınan rüzgar türbini kanadı, trafikte aksamalara sebep oldu.

Eskişehir çevreyolunda seyir halinde olan ve rüzgar türbini pervanesi taşıyan özel nakliye aracı, genişliği ve uzunluğu nedeniyle yolun büyük bir bölümünü kaplayarak ilerledi. Dev kanadın taşınması sırasında araçların oldukça yavaş hareket edebildiği görülürken, güzergahta trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Diğer sürücüler de arkadan gelen yoğunluk nedeniyle kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA
EskişehirOtomobil3. SayfaTrafikGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arka Sokaklar’ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça’daki çiftliğinde zeytin topluyor Arka Sokaklar'ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça'daki çiftliğinde zeytin topluyor
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
11:36
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül’ün koruması da gözaltına alındı
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı
11:30
İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor
İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
10:17
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı
Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 11:53:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Dev rüzgar türbini kanadını taşıyan tır Eskişehir çevreyolunda trafiği yavaşlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei