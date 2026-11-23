Develi'de jandarma, Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma trafik timleri, Sindelhöyük'teki Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik bilinci eğitimi verdi. Eğitimde yaya geçidi, okul servisi ve emniyet kemeri kuralları anlatıldı, öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde öğrenci ve öğretmenlere İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildi.
Develi Jandarma Trafik timleri tarafından Sindelhöyük mahallesi Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine trafik bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla; karşıdan karşıya geçme kuralları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, trafik ışık kuralları, emniyet kemeri, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi eğitimi verildi.
Seminer sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.
Kaynak: İHA
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