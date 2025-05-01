Devlet hastanesindeki cinsel istismar böyle ortaya çıktı! Hastaneden kahreden açıklama - Son Dakika
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Devlet hastanesindeki cinsel istismar böyle ortaya çıktı! Hastaneden kahreden açıklama

Devlet hastanesindeki cinsel istismar böyle ortaya çıktı! Hastaneden kahreden açıklama

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk cinsel istismara uğradı. İstismar 9 yaşındaki çocuğun muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle ortaya çıktı. Yoğun bakım odasına girip çıktığı belirlenen aralarında; temizlik, sağlık görevlisi, doktorlar ve aile üyelerinin olduğu 26 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

01.05.2025 13:32
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İstanbul'da bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan zihinsel ve bedensel engelli 9 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı.

İSTİSMARI MUAYENEYİ YAPAN DOKTORLAR FARK ETTİ

İstismara uğrayan 9 yaşındaki çocuk, 19 Mart'ta zatürre teşhisiyle cerrahi servisine yatırıldı. Tedaviye yanıt vermeyen çocuk, 30 Mart'ta solunum cihazına bağlandı. 7 Nisan'da dokuz yaşındaki çocuğun muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle cinsel istismar bulguları tespit edildi. Doktorlar da bu istismarı rapor raporladı.

HASTANEDEKİ 26 KİŞİYE SORUŞTURMA

Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre, olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yoğun bakıma girip çıktığı tespit edilen, aralarında temizlik, sağlık görevlisi, doktorlar ve aile üyelerinin olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldı.

"YÜKSEK İHTİMALLE HASTANEMİZDE YAŞANAN BİR İSTİSMAR OLAYI"

Olayın ardından hastanenin üst düzey yöneticileri de açıklama yaptı ve durumun Sağlık Bakanlığı'na bildirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Yüksek ihtimalle hastanemizde yaşanan bir istismar olayı. Fakat sonuç adli tıp raporunun ardından ortaya çıkacak" dediler.

BAKANLIK İDDİALARI DOĞRULADI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Devlet hastanesindeki cinsel istismar böyle ortaya çıktı! Hastaneden kahreden açıklama

Şehir Hastanesi, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Çocuk, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Devlet hastanesindeki cinsel istismar böyle ortaya çıktı! Hastaneden kahreden açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mustafa Görmüş:
    İDAMMMMMMM 478 4 Yanıtla
    Kubilay Turkyilmaz:
    Sayın ERDOĞAN hani idam meclise gelecekti eğer 650 vekil bu VİCDANSİZLİGİ BU ADALETSİZLİĞİ SAGLAYAMAYACAKSA BIRAKIN BU KARARI BİZ HALK VERELİM REFERANDUM YAPİLSİN. ADALETİ ADALETİN GERCEK SAHİBİ HALK VERSİN 2 0
  • Taner Kara:
    en medeni gelişmiş ülkelerde bile idam var bu konuşulmalı 404 3 Yanıtla
  • Fatih Çoban:
    Neredesin ey Kıyamet gel artık 335 11 Yanıtla
    Murat Sert:
    sen hazirmisin ki kiyameti istiyorsun. 1 0
  • Süper Çocuk:
    Allah rızası için şu idamı, hadım etmeyi, el kesmeyi vs getirin artık! 318 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    simdi bunu yapan kim ve kimler ise.. sabit net kesin ispati sonrasi neden yasayabilsin.. neden..insan haklari insan olana ki insan kavrami cok buyuk bir kelime biyolojik olarak insan olmak demek degilken, bunu yapan ve ya yapanlar insan degil sadece bir biyolojik canli iken.. neden yasasin.. idam bu gibi konularda olmayacaksa neye olacak.. adli bir olau degil bu. bu bir insanlik sucu. 270 0 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    İdam idam idam 260 3 Yanıtla
  • Fecri null:
    Türkiyede insanlar gitgide bozuluyor, ahlak, haya, saygı kalmadı, 225 1 Yanıtla
  • 205622:
    nasıl kabul etmiş hastane yönetimi hayret 155 13 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Servis odaları, Ameliyathane ve yoğun bakım odalarında kesinlikle güvenlik kamerası olmalıdır. 150 2 Yanıtla
  • Yüksel Akan:
    İdam, bu tür biyolojik varlıkları tam olarak saptanamayanlar için Kurtuluş olur. 134 2 Yanıtla
  • Teona ışık:
    İdammmm! 123 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    c.bqskani getirin imzalayim diye top çeviriyordu en son. ne oldu ? 112 4 Yanıtla
  • Alaattin Yazici Yazici:
    İnsanlık ölmüş, 100 0 Yanıtla
  • 2495azizz:
    Bir gün İdamı getirecek babayiğitlerde çıkar İnşallah. 95 0 Yanıtla
  • 367236:
    zaten kim yapmışsa cezaevinde onu şişeye oturturlar 91 2 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    İdam ŞART 85 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    abi orası yoğun bakım nasıl oluyor bu iş çok vahim.. 78 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Bu ülkenin vatandaşı olmaktan utanıyorum. Bu nedir ya. 63 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Allahin koydugu kanunlar hukumler yerine kulun yazdigi kanunlarla hukmedilirseniz olagi bu 52 7 Yanıtla
  • Turgut Bozkaya:
    Hz Ömer zamanında deprem çok olurmuş zina yapmayın zinadan uzak durun deprem nerdesin al götür bunların böylelerini artık Zina çoğaldı iman zayıfladı dünya derdine düşüldü ahiret unutuldu 3 0 Yanıtla
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