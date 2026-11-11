Devrim Muhafızları, balistik füzelerin yer aldığı yeni yer altı tesisini tanıttı - Son Dakika
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Devrim Muhafızları, balistik füzelerin yer aldığı yeni yer altı tesisini tanıttı

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Devrim Muhafızları, balistik füzelerin yer aldığı yeni yer altı tesisini tanıttı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma sistemlerini barındıran yeni yer altı füze şehrini tanıttı. Tesisin yeri ve mühimmat miktarı açıklanmazken, bu hamlenin ABD ya da İsrail'in olası saldırılarına karşı korunma amacı taşıdığı tahmin ediliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma sistemlerinin bulunduğu yeni yer altı füze şehrini tanıttı.

İran, füze ve insansız hava aracı kapasitesini yer altındaki tesislere taşıma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), yeni bir yer altı füze tesisi tanıttı. Yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdollahi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi'nin katılımıyla yeni bir füze şehri tanıtıldı. Ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, yeni bir sürprizin tanıtılmasıyla eş zamanlı olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin en son başarıları ve muharebe hazırlık durumu hakkında bilgi aldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Tesisin konumuna veya içerisinde bulunan mühimmat miktarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Tasnim Haber Ajansı, söz konusu tesiste balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra bu füzelerin fırlatma sistemlerinin de bulunduğunu aktardı. Haberde ayrıca DMO Sözcüsü Hüseyin Muhibbi'nin kısa süre önce füze ve insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerinin tamamının yer altına taşınacağını söylediği hatırlatıldı. Bu adımın, söz konusu tesisleri ABD veya İsrail'in muhtemel saldırılarından korumak amacıyla atıldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDevrim MuhafızlarıOrta DoğuGüvenlik3. SayfaPolitikaSavunmaİsrailDünyaSon Dakika

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