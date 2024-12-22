DHA'ya 'En Başarılı Haber Ajansı' ödülü - Son Dakika
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DHA'ya 'En Başarılı Haber Ajansı' ödülü

DHA\'ya \'En Başarılı Haber Ajansı\' ödülü

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından organize edilen 'Zamanın En İyileri 3 Ödül Töreni'nde 'En Başarılı Haber Ajansı' ödülü Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verildi. CNN Türk de 'Yılın En Başarılı Haber Kanalı' ödülüne layık görüldü.

22.12.2024 12:44  Güncelleme: 12:47
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'Kadına ve Çocuğa Şiddete Hayır' temasıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Zamanın En İyileri' ödül töreni Şişli'de bir otelde gerçekleşti. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği ve ZEN Medya tarafından düzenlenen tören tesis yönetim sektörü, medya kuruluşları ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Sunuculuğunu Ece Erken'in üstlendiği törende 'Yılın En Başarılı Haber Ajansı' ödülü DHA'ya verildi. Ödülü, Demirören Haber Ajansı adına Kurumsal Haberler Şef Editörü Gül Kaba Demir aldı.

DHA'ya 'En Başarılı Haber Ajansı' ödülü

Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Süver, "Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği yapmaya başladı. Bugün 3'üncüsünü yapıyoruz. Bu sefer mottomuz kadına ve çocuğa şiddetle alakalı. Öncelikle böyle bir mottoyla başlamalarını çok uygun buluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

DHA'ya 'En Başarılı Haber Ajansı' ödülü

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı ise "Tesis yönetim sektörü her geçen gün değişiyor, büyüyor. Ülkemizdeki toplu konut yaşam alanlarının sayısı yaklaşık 40 milyona ulaşmıştır. Bunun yaklaşık 19,5 milyonunu tesis yönetim şirketleri yönetmektedir. Binlerce paydaş sektörüyle bugün burada iş dünyasını misafir ettik" diye konuştu.

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Son Dakika 3.Sayfa DHA'ya 'En Başarılı Haber Ajansı' ödülü - Son Dakika

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