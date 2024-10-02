DHKP-C Saldırısı Davasında Meryem Özsöğüt Hakim Karşısında

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İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin DHKP-C'nin sözde sağlık kabini sorumlusu hakim karşısında

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde, DHKP-C terör örgütünün sözde sağlık kabini sorumlusu olduğu iddia edilen sanık Meryem Özsöğüt hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Yargılanmamı gerektirecek bir şey yoktur" dedi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'de DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybederken 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde örgütün sözde sağlık kabini sorumlusu olduğu iddia edilen sanık Meryem Özsöğüt'ün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Meryem Özsöğüt ve avukatı hazır bulundu.

"Yargılanmamı gerektirecek bir şey yoktur"

Duruşmada savunma yapan sanık Özsöğüt, sadece 4 tanığın ifadesi nedeniyle tutuklandığını belirterek, "Tanıkların söyledikleri de yalan, yanlış, mesnetsiz ve hiçbir şeye benzemeyen ifadelerdir. Yargılanmamı gerektirecek bir şey yoktur. Tamamen uydurma ve suç üretme çalışması. Hiçbir ilgimin ve bağımın olmadığı olaylar yüzünden sürekli tutuklanıyorum. 20 yıllık sendikal bir geçmişe sahibim, yüzlerce eylem, yürüyüş ve miting örgütledim. Eylemlerde kolluk kuvvetleriyle görüşmeler yaptım, polisin gayet tanıdığı bir ismim. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Sanık Özsöğüt'ün avukatı ise müvekkilinin 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatını istedi.

Tutukluluk halinin devamı talep edildi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, söz konusu suçun vasfı ve delillerin henüz toplanmamış olması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Gizli tanıklar dinlenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Meryem Özsöğüt'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sonraki celse gizli tanıkların dinlenebilmesi için duruşmayı erteledi.