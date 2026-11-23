Dicle Elektrik'in Diyarbakır'da kış öncesi bakım çalışması yürüten saha ekibi, kendilerini kaçak elektrik kontrol ekibi sanan bir şahsın saldırısına uğradı. Görevlilerden birini yumruklayan, dron ekipmanlarına zarar veren ve çalışanları ölümle tehdit eden şahsın saldırısı araç kamerasına yansıdı. Saldırı nedeniyle bölgede planlanan bakım çalışması tamamlanamazken, Dicle Elektrik çalışanları şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kış mevsimi öncesinde elektrik şebekesindeki muhtemel arızaların önüne geçmek amacıyla bakım çalışmalarına hız verdi. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Gölpınar Mahallesi'nde drone destekli bakım çalışması yürüten iki şirket çalışanı ise kendilerini kaçak elektrik kontrol ekibi sanan N.Ç. isimli şahsın fiziki saldırısına uğradı. Görev başındaki çalışanlara yönelik saldırı anı, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Selam vermek için elini uzattı, yumruklu saldırıya uğradı

Güvenlik birimlerine ve mahalle muhtarına önceden bilgi vererek bölgede çalışmaya başlayan Dicle Elektrik ekipleri, elektrik hatları boyunca dron ile arıza tespiti gerçekleştirirken N.Ç. tarafından durduruldu. Araca yaklaşan şahsa selam vermek için elini uzatan görevli, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Görevlinin elindeki dron kumandasını alarak fırlatan şahıs, ardından çalışanı yumrukladı, yüzüne tükürdü ve hakaretlerde bulundu. Çalışanların kaçak elektrik kontrolü değil, bakım çalışması yaptıklarını belirtmelerine rağmen şahıs saldırısını sürdürdü.

"Hemen gitmezseniz sizi burada öldürürüm"

Araçtan inerek durumu anlatmaya çalışan görevlilerin elindeki dron terminalini de zorla alarak yere atan N.Ç., "Burada ne işiniz var. Hemen gitmezseniz sizi burada öldürürüm" sözleriyle çalışanları tehdit etti. Görevlileri mahalle sakinlerine de hedef gösteren şahsın saldırısı nedeniyle bölge halkının kış aylarında kesintisiz enerji almasını sağlamak amacıyla planlanan bakım çalışması tamamlanamadı.

Saldırı görüntüleri jandarmaya teslim edildi

Saldırıya uğrayan Dicle Elektrik çalışanları, şirket avukatlarıyla birlikte Sur Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek N.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Saldırı anına ilişkin araç kamerası görüntüleri jandarmaya teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Dicle Elektrik, bölge halkının kış aylarında kesintisiz ve kaliteli enerjiye erişimini sağlamak için tüm zorluklara rağmen bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, kamu hizmeti yürüten saha çalışanlarına yönelik saldırıların bölge halkını da mağdur ettiğine dikkat çekti.