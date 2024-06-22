Dicle Elektrik, Yangının Sebebini İddia Eden Şahıs Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

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Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangının sebebi olarak elektrik tellerini gösteren şahıs hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktan' suç duyurusunda bulundu.

Dicle Elektrik sürdürülebilir enerji dağıtımını gerçekleştirmek için teknoloji odaklı alt yapı ve üst yapı yatırımlarına devam ederken, kaçak elektrik ve zaman zaman bilgi kirliliğiyle de kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Yer yer kayıp kaçak oranının yüzde 90'ları bulduğu bölgede yaşanan her olumsuz durum karşısında Dicle Elektrik'i suçlayan odaklar, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde anız yakımı sonrası çıkan ve can kaybıyla sonuçlanan yangının ardından provakatif ve gerçek dışı yeni bir iddiayı gündeme sokmaya çalışıyor. Anız yangını olduğu yetkili makamlarca da açıklanan olay sonrası bir video çekerek resmi makamları yalanlayan İ.E. isimli şahıs, açıklamaların aksine yangının anız yakımından değil, elektrik tellerinin tutuşmasından meydana geldiğini iddia edince Dicle Elektrik bu kez sessiz kalmadı.

İddiaya konu yerde dağıtım hattı bile yokmuş

Dicle Elektrik yetkilileri iddiaların ardından yangının etkilediği bölgeye giderek detaylı teknik inceleme yaptı. Yapılan incelemede İ.E. isimli şahsın sosyal medyada paylaştığı videoda bahsettiği mezarlığın üzerinden elektrik hattının dahi geçmediği saptanarak görüntülendi. Yapılan tespitin ardından Dicle Elektrik avukatları, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan köyüne kayıtlı İ.E. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet savcılığına yapılan suç duyurusunun ardından açıklama yapan Dicle Elektrik yetkilileri, "Oluşan her olumsuz durum karşısında şirketimizi hedef alan bazı çevrelerin yeni bir provokasyonu ile karşı karşıyayız. Anız yakımı sonrası başlayan ve ekiplerimizin ilk tespitlerine göre elektrik hatlarından kaynaklanmadığı belirlenen yangının, elektrik hatlarının tutuşması sonucu meydana geldiği iddiasının bazı çevrelerce dezenformasyon amaçlı ortaya atıldığı belirlenmiştir. Dicle Elektrik'in yanı sıra resmi makamların açıklamalarını da hiçe sayarak bu iddiayı ortaya atan İ.E. isimli şahıs hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna sebebiyet verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR