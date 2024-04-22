Dicle Nehri'nde aranan şahıs, hakim kardeşi çıktı - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde aranan şahıs, hakim kardeşi çıktı

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan şahsı arama çalışmalarına tekrar başlandı. Kayıp şahsın hakim kardeşi olduğu ortaya çıktı.

22.04.2024 20:00  Güncelleme: 20:02
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Dicle Nehri'nde aranan şahıs, hakim kardeşi çıktı

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan şahsı arama çalışmalarına tekrar başlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde bir kişinin cansız bedeni olduğu bilgisi hakim kardeşi çıktı.

18 Nisan'da akşam saatlerinde Bağıvar Mahallesi mevkisinde Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına, kayıp ihbarı olmadığı nedeniyle Cuma günü ara verildi.

Kayıp şahsın erkek M.N.A. ve Şanlıurfa'da görevli hakim kardeşi olduğu öğrenildi. Şahsın, Mardin'den Diyarbakır'a hastaneye gelen ve yüzde 40 engelli olduğu öğrenildi.

Şahsa ait cüzdan ve elbiselerin bulunması üzerine sabah saatlerinde AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Polis Arama ve Kurtarma kadavra arama köpeği Boyka eşliğinde ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekibi tarafından arama çalışmalarına başlandı.

Kaynak: İHA

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