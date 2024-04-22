Dicle Nehri'nde Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde Cansız Beden Bulundu

Dicle Nehri\'nde Cansız Beden Bulundu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde bir kişinin cansız bedeni olduğu bilgisi hakim kardeşi çıktı. Arama çalışmaları devam ediyor.

22.04.2024 16:41  Güncelleme: 16:46
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde bir kişinin cansız bedeni olduğu bilgisi hakim kardeşi çıktı.

18 Nisan'da akşam saatlerinde Bağıvar Mahallesi mevkisinde Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına, kayıp ihbarı olmadığı nedeniyle Cuma günü ara verildi.

Kayıp şahsın erkek M.N.A. ve Şanlıurfa'da görevli hakim kardeşi olduğu öğrenildi. Şahsın, Mardin'den Diyarbakır'a hastaneye gelen ve yüzde 40 engelli olduğu öğrenildi.

Şahsa ait cüzdan ve elbiselerin bulunması üzerine sabah saatlerinde AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Polis Arama ve Kurtarma (PAK) kadavra arama köpeği Boyka eşliğinde ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekibi tarafından arama çalışmalarına başlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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