Dicle Nehri'ndeki kayıp şahsın cesedi 6 gün sonra bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dicle Nehri'ndeki kayıp şahsın cesedi 6 gün sonra bulundu

Mardin'den Diyarbakır'a gelerek Dicle Nehri'ne atlayan şahsın cesedi 6 gün sonra bulundu. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

24.04.2024 00:31  Güncelleme: 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Nehri'ndeki kayıp şahsın cesedi 6 gün sonra bulundu

DİYARBAKIR - Mardin'den Diyarbakır'a gelerek Dicle Nehri'ne atlayan şahsın cesedi 6 gün sonra bulundu.

18 Nisan'da akşam saatlerinde Bağıvar Mahallesi mevkiinde Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ve şahsa ait cüzdan ve elbiselerin bulunması üzerine AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Polis Arama ve Kurtarma kadavra arama köpeği 'Boyka' eşliğinde ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekibi tarafından arama çalışmalarına başlanmıştı.

M.N.A'nın cesedi ekiplerin çalışmaları sonucu 6'ncı günde bulundu.

M.N.A.'nın, psikiyatri hastası olduğu, Mardin'den Diyarbakır'a hastaneye geldiği ve haber alınamaması üzerine Mardin'de kayıp ihbarı verildiği öğrenildi.

Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Diyarbakır, Otopsi, Mardin, Dicle, Olaylar, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dicle Nehri'ndeki kayıp şahsın cesedi 6 gün sonra bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 01:52:22. #1.12#
SON DAKİKA: Dicle Nehri'ndeki kayıp şahsın cesedi 6 gün sonra bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement