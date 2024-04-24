3.Sayfa

Dicle Nehri'ndeki kayıp şahsın cesedi 6 gün sonra bulundu

DİYARBAKIR - Mardin'den Diyarbakır'a gelerek Dicle Nehri'ne atlayan şahsın cesedi 6 gün sonra bulundu.

18 Nisan'da akşam saatlerinde Bağıvar Mahallesi mevkiinde Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ve şahsa ait cüzdan ve elbiselerin bulunması üzerine AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Polis Arama ve Kurtarma kadavra arama köpeği 'Boyka' eşliğinde ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekibi tarafından arama çalışmalarına başlanmıştı.

M.N.A'nın cesedi ekiplerin çalışmaları sonucu 6'ncı günde bulundu.

M.N.A.'nın, psikiyatri hastası olduğu, Mardin'den Diyarbakır'a hastaneye geldiği ve haber alınamaması üzerine Mardin'de kayıp ihbarı verildiği öğrenildi.

Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.