Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı

Geniş Video İzle

Amerikalı hip-hop sanatçısı Sean 'Diddy' Combs'un eski kız arkadaşı Cassie Ventura, New York'taki bir mahkemede Combs'un uyguladığı şiddeti anlattı. Ventura, 2016'da Los Angeles'taki bir otelde Combs'un kendisini saçından tutup yere çarptığını ve daha sonra yerdeyken tekmelediğini ifade etti.

14.05.2025 13:31  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikalı hip-hop dünyasının ünlü ismi Sean "Diddy" Combs'un eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya uyguladığı şiddetin görüntüleri Çarşamba günü New York'taki mahkemede izlendi. Görüntüler, çiftin 2016 yılında Los Angeles'taki InterContinental Hotel'de yaşadığı olayı gözler önüne serdi.

Düzenlenmemiş güvenlik kamerası kayıtlarında, Combs'un asansörden çıkmaya çalışan Ventura'yı saçından yakalayıp yere çarptığı, daha sonra yerdeyken tekmelediği ve kapüşonlusundan tutarak odasına sürüklediği açıkça görülüyor. Görüntüler izlenirken mahkeme salonu sessizliğe büründü.

Duruşmanın ikinci gününde tanık kürsüsüne çıkan Ventura, şu an sekiz buçuk aylık hamile olmasına rağmen, 10 yıl süren ilişkileri boyunca yaşadığı korkunç deneyimleri anlatmaktan çekinmedi. 2006 yılında henüz 19 yaşındayken başlayan ilişkilerinde, 55 yaşındaki Combs'un hayatının her alanını kontrol ettiğini ve sürekli şiddet uyguladığını ifade etti.

Cassie, "Başıma vururdu, beni devirirdi, sürüklerdi, tekme atardı, yerde olduğumda kafama basardı" diyerek yaşadığı şiddeti tarif etti. Ayrıca, "Çılgınca Partiler" adını verdikleri cinsel buluşmalara katılmaya zorlandığını, bu partilerin bazen 72 saat sürdüğünü ve kendisini "aşağılanmış ve tiksinti içinde" hissettiğini söyledi.

Olayın gerçekleştiği otelin güvenlik görevlisi Israel Florez de mahkemede ifade vererek, Combs'un durumu örtbas etmek için kendisine rüşvet teklif ettiğini iddia etti.

Savcılar, üç Grammy ödülü sahibi yapımcının kadınları sekse zorlamak ve tehdit etmek üzerine kurulu bir "suç teşebbüsü" yürüttüğünü öne sürüyor. Combs'un avukatları ise tüm ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu iddia ediyor.

Suç örgütü kurma, seks ticareti ve fuhuş amacıyla nakliye suçlamalarıyla yargılanan Combs, suçlu bulunursa ömür boyu hapisle karşı karşıya kalabilir.

Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı
Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı
Diddy\'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Cassie Ventura, Los Angeles, New York, Magazin, 3-sayfa, Hukuk, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mert çelik:
    durduk yeremı yapmıs ne yapmıski 6 24 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    işte paraya kul olanlar böyle hayvan gibi muamele görür 23 5 Yanıtla
  • 367236:
    vermemiş herhalde çıplak çıktığına göre son dakika da iyi pazarlama yapıyor başka haber yok ya 3 2 Yanıtla
  • aragorn:
    diddy saksosu nasıl lann iyimi 0 3 Yanıtla
  • caps lock:
    Kıyafetlerini alıp kaçmış heralde 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz

15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
15:33
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
23:18
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
23:08
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:50
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 17:09:46. #7.13#
SON DAKİKA: Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.