Diddy'ye Yeni Cinsel Saldırı İddiaları

ABD'de "Diddy" lakaplı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında kadınlara tecavüz ettiği, erkeklere cinsel saldırı ve 16 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni davalar açıldı.

ABD'de 16 Eylül'de gözaltına alınan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi Sean Combs, yeni suçlamalarla karşı karşıya. Combs'a aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4'ü erkek 2'si kadın toplam 6 kişinin tecavüz, cinsel istismar ve cinsel saldırı şikayeti üzerine New York federal mahkemesinde yeni davalar açıldı. Kadınların "Jane Does", erkeklerin "John Does" takma adını kullandığı davada, söz konusu suçların 1995-2021 arasında işlendiği iddia edildi.

Kadın davacılardan biri, 1995'te ünlü isimler ile sanatçıların katıldığı bir partide Combs tarafından tecavüze uğradığını öne sürdü. Erkek davacılardan biri ise 16 yaşında olduğu 1998 yılında Hamptons'daki bir partide Combs'un kendisini "Ünlü olmak istemiyor musun" sorusuyla sıkıştırdığını, daha sonra cinsel istismara uğradığını belirtti. Diğer bir kadın davacı ise 2004 yılında 19 yaşında üniversite öğrencisiyken Combs'un organize ettiği bir partide uyuşturucu almaya ve cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını, ölümle tehdit edildiğini ve sonunda Combs'un tecavüzüne uğradığını öne sürdü. Başka bir davacı ise 2006 yılında Combs'un ünlü partilerinden birinde kendisine içinde uyuşturucu maddenin bulunduğu bir içecek verdiğini, daha sonra cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia etti. Bir diğer erkek davacı ise 2008'de Manhattan'da popüler bir giyim markasının mağazasının deposunda Combs'un cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Olaydan kısa bir süre sonra işini kaybettiğini söyleyen adam, durumu mağaza yönetimine bildirdiğini belirtti. 2021'de gerçekleşen son olayda ise mağdur, katıldığı parti sırasında alkol aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini ve Combs ile diğer kimliği belirsiz erkekler tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

6 davacı, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 100'den fazla kişi arasında yer aldıklarını belirtiyor.

1 aydır gözaltında

Ünlü rapçi, "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla, 16 Eylül'den bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Combs, sektördeki nüfuzunu kullanarak genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı "freak offs" adı verilen ünlü partilerinde erkek ve kadınları cinsel ilişkiye girmeye zorlamakla suçlanıyor. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayda ulaşılmıştı. Daha önce kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Combs, hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Ünlü rapçi hakkındaki davalar 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak. - NEW YORK