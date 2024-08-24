Didim\'de 57 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 57 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde deniz kenarında bulunan makilik alan içerisinde gizlenmiş vaziyette 57 düzensiz göçmen ile A.A. ve Y.K. isimli organizatörler yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 organizatör ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği. Adliyede hakim karşısına çıkartılan A.A. ve Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN