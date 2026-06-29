Didim'de Alabora Olan Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim'de Alabora Olan Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı

Didim\'de Alabora Olan Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı
29.06.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim açıklarında alabora olan balık teknesindeki 2 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balık avlama teknesinin alabora olması sonucu denizde mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.25 sıralarında Didim açıklarında içerisinde 2 kişinin bulunduğu balık avlama teknesinin alabora olduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda deniz yüzeyinde bulunan 2 kişi sağ ve bilinci açık şekilde kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Kurtarılan şahıslar, Didim Gümrük İskelesi'nde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Acil Durum, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Didim, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de Alabora Olan Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz

11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:38
Şehri akrepler bastı Her köşeden çıkıyorlar
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 11:23:18. #7.12#
SON DAKİKA: Didim'de Alabora Olan Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.