Aydın'ın Didim ilçesinde bir araçta yapılan aramada bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyet kapsamında Akköy Mahallesinde E.Y. isimli şüphelinin aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 34 paket sigara, 80 paket bandolsüz sigara olmak üzere 114 paket geçirildi. Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Didim'de Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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