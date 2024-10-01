Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü

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Aydın'ın Didim ilçesinde boşanma aşamasındaki Sibel Aygan, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

01.10.2024 09:50  Güncelleme: 11:01
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Olay, Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanma sürecinde olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek için çocuklarıyla evden çıktığı esnada eşini karşısında gördü. Apartman önünde yanında getirdiği tabancayı çıkaran koca, gözünü kırpmadan çocuklarının gözü önünde Aygan'a ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü

CANİ KOCA HER YERDE ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Aygan ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aygan kurtarılamadı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken, olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Didim\'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
Kaynak: İHA

Soruşturma, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Çocuk, Didim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sefer Gündüz:
    Hakketmiştir 23 158 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    sefer gündüz senin ruhunu 75 10 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    Böyle canilere Ceza olarak İdam cezası verilirse,ancak o zaman ceza verilmiş olur.ama yok,cinayet,ten şu kadar yıl ve ya müebbet hapis ceza verilmiş olsun.Vallahi Billahi bu ceza değil.Masum bir insanı öldürenin,de aynı şekilde öldürülmesi gerekir.Bu yüzden bu ülkede Asla Adalet olduğundan söz edilemez. 49 5 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Kardeş boşanmaya karar verdiysen bırak yoluna gitsin daha erkekliği, gururu, kıskançlığı bırak. İş oraya geldiyse bitmiştir daha neyin intikamı. 39 6 Yanıtla
  • Mehmet emin Bakan:
    Bu medeni kanun denilen illet daha değişmediği sürece çok böyle haberler okuruz. Burada problem kanundadır. Tamam birini öldürmek iyi bir şey değildir ama böyle kanuna da sabredebilmek için de peygamber sabri olması lazım. 36 8 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Boşanan çiftler veya boşanma aşamasında kiler maalesef sosyal medya üzerinden birilerini kıskandırmak öç almak için her gün yayın yapıyorlar Buda karşı tarafı şuursuz bir şekilde davranmasına yola açıyor Bu erkek veya bayan fark etmez hepsi aynı Eskiden boşanan çiftler birbirlerini görmemek için mahalle ve şehri terk ederlerdi Orada bile saygı vardı Şimdi maalesef 35 2 Yanıtla
  • Ebru Gümüş:
    idam gelsin gelsin gelsin .yeter artıkya 24 9 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Didim gibi bir güzel bir ilçe de yaşamak varken ölmek niye bu sene tatilde didimdeydim cennet gibi yer çok beğendim herkese didim de tatil yapmayı tavsiye ederim 12 6 Yanıtla
  • Celil Başer:
    arkadaş o kadar herseye konusuyoruz ama o kadar boş cahil insanlarız ki kardeşim evlenmek haksa boşanmakta haktır zaten boşanmış biten bitmiş giden gitmiş kimse kimsenin özgürlüğünü elinden alamaz. millet olarak boş konuşmada üstümüze yok CAHİLİZ EĞİTİM ŞART. 17 0 Yanıtla
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