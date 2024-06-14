Didim'de çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Aydın'ın Didim ilçesinde zirai alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Akyeniköy Mahallesi'nde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederken, bölgeye yangın söndürme helikopter ve uçakları sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. - AYDIN