Didim'de Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Didim'de Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Didim\'de Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
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Jet ski ile düzensiz göçmen taşıyan organizatör yakalandı, sahte pasaportlu iki kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde düzensiz göçmenleri jet ski ile taşıdığı tespit edilen organizatör, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla denizde yakalandı. Jet ski üzerinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın ise sahte pasaport kullandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik müşterek çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'nden düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen jet ski, Taşburun açıklarında durduruldu. Jet ski üzerinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın sahte pasaport kullandığı tespit edildi. Olayın organizatörü olduğu belirlenen Ç.K. (45) gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 2 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. Şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Operasyonda 1 adet jet skiye de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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