Didim'de Hırsızlık Suçlusu Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık suçundan aranan B.C. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık suçundan aranması bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Didim'de, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C. (26) yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İHA
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