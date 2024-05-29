Didim'de Kaçak Alkol Üretimi Yapan Adrese Baskın: 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Didim'de Kaçak Alkol Üretimi Yapan Adrese Baskın: 1 Şüpheli Yakalandı

Didim\'de Kaçak Alkol Üretimi Yapan Adrese Baskın: 1 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda kaçak alkol üretimi yapılan adrese baskın düzenlendi. Baskında 1 şüpheli yakalandı ve birçok kaçak alkol malzemesi ele geçirildi.

29.05.2024 12:46
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Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak alkol üretimi yapılan adrese yapılan baskında 1 şüpheli yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte alkol imalatı ve satışına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Didim ilçesinde kaçak alkol üretildiğini tespit etti. Belirlenen adrese bakın düzenleyen ekipler, M.Y.D. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Belirlenen adreste yapılan aramada 1 adet alkol damıtma makinası, 60 litre alkol mayası, 65 litre el yapımı içki, 45 adet içki yapım kiti, 500 gram karbon, 5 litre el yapımı içki, 74 adet şişe, 1 adet ölçüm tüpü, 25 adet damıtma hortumu, 2 adet ısıölçer, 6 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 3 adet aroma, 5 adet boş alkol şişesi ve 1 adet damıtma makinası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Y.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Didim, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Kaçak Alkol Üretimi Yapan Adrese Baskın: 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de Kaçak Alkol Üretimi Yapan Adrese Baskın: 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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