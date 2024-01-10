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Didim'de kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Didim'de kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 11 farklı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın yakalanmasıyla birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi ve gerekli işlemler yapıldı.

Didim\'de kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
10.01.2024 - 17:39,  Güncelleme: 17:46
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Aydın'ın Didim ilçesinde kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 11 farklı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 11 farklı suçtan aranma kaydı bulunan A.Y.E. isimli şahsın, Didim ilçesinde M.Ş. isimli şahıs ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından fiziki takibe alınan M.Ş., iki şahıs Efeler Mahallesi'nde bir araç ile seyir halindeyken ekipler tarafından durdurularak yakalandı. Şahısların yakalandığı araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 13 lyrica sentetik ecza, 2 parça halinde tek içimlik kokain maddesi, 40 gram esrar maddesi, 9 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili her iki şahsa da 6136 SKM ve TCK 191 suçlarından gerekli işlemler yapılarak A.Y.E. isimli şahıs gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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