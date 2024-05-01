Didim\'de Sokak Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Çocuk Kurtarıldı

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Aydın'ın Didim ilçesinde sahilde gezerken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Didim'in Akbük Mahallesi'nde koşu yolu olarak düzenlenen yolda yürüyen bir çocuk yanına yaklaştığı köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpeğin saldırısını fark eden çevredeki vatandaşlar anında köpeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtardı. Köpeğin saldırı anı ise sahildeki bir işletmenin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, sokak köpeği olay sonrasında bölgeden kaçarak gözlerden kayboldu.

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen çocuğun köpeğe yaklaşması, köpeğin çocuğa saldırması ve çevredeki vatandaşların çocuğu kurtarması yer alıyor. - AYDIN