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Didim'de şüpheli şahıstan tabanca ve şarjör ele geçirildi - Son Dakika
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Didim'de şüpheli şahıstan tabanca ve şarjör ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli bir şahsın üzerinde 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör bulundu. Yapılan aramaların ardından şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Didim\'de şüpheli şahıstan tabanca ve şarjör ele geçirildi
22.12.2023 - 16:42,
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Aydın'ın Didim ilçesinde polis polis ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın üzerinden 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güveni için çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalar sonucunda Y. Y. isimli şüpheli bir şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi. Y.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de şüpheli şahıstan tabanca ve şarjör ele geçirildi - Son Dakika


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