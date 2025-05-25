Didim\'de Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Denizköy Mahallesi, Söke- Akbük karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 EY 504 plakalı hafif ticari araç, Söke istikametinden Didim istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi ile yoldan çıkan araç yaklaşık 70 metre sürüklenip takla attı. Yoldan gecen sürücülerin ihbarı ile kaza mahalline 112 acil ilk yardım ekibi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye Amirliğine bağlı itfaiye ekibi ve Jandarma yönlendirildi. İtfaiye ekibinin titiz çalışması ile yaralı sürücü aracın arka koltuğundan çıkartılarak ilk yardım ekibine teslim edildi. Yaralı ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN