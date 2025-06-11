Aydın'ın Didim ilçesinde sürücülüğünü K.E.´nin yaptığı ve içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsü, Akbük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobildeki kişilerle trafikte tartışmaya girdi.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobildeki kişiler, otobüsün önünü keserek sürücüye hakaret etti ve aracı taşladı.
Saldırı anları, otobüs içerisindeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Saldırı sonucunda hafif şekilde yaralanan otobüs şoförü K.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sabah adliyeye sevk edilen İ.H.K (25), M.K (30), M.K (31), M.T (27) ve M.K (27) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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