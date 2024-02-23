Didim'de uyuşturucu kullanan 5 şüpheli tespit edildi, 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Didim'de uyuşturucu kullanan 5 şüpheli tespit edildi, 6 şüpheli yakalandı

Didim\'de uyuşturucu kullanan 5 şüpheli tespit edildi, 6 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan kontrollerde 5 şüphelinin uyuşturucu kullandığı belirlenirken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli de yakalandı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nın faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

23.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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Aydın'ın Didim ilçesinde kontrol edilen 5 şüphelinin uyuşturucu kullandıkları tespit edilirken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli de yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarmanın şüphesi üzerine durdurulan A.Ç., B.G., E.K., G.S. ve H.K. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca faaliyet esnasında hırsızlık, dolandırıcılık, hakaret, güveni kötüye kullanma, askeri ceza kanuna muhalefet suçlarından aranan 6 şüpheli şahıs da yakalandı. Gözaltına alınan toplam 11 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de uyuşturucu kullanan 5 şüpheli tespit edildi, 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de uyuşturucu kullanan 5 şüpheli tespit edildi, 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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