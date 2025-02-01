Didim'de Uyuşturucu Operasyonu

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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslar yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada S.Y, K.Y, F.Ş, A.B.G, C.H, S.Ö. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN