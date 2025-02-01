Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslar yakalandı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada S.Y, K.Y, F.Ş, A.B.G, C.H, S.Ö. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Didim'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?