Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şüpheliden 7,20 gram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılıp serbest bırakılırken, bir diğer çalışma çerçevesinde gözaltına alınan U.S. ve A.N.K. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
İzmir'in Çeşme ilçesinde kırsal alanda bulunan 8'i çocuk 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Böğürtlen Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 84 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında bin 813 kişi sorgulanırken, 57 iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda 1 kişi yakalanırken, 6 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.
Kırşehir'in Cacabey meydanındaki otobüs duraklarında unutulan çanta, bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı. Kontrollü şekilde patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı. İftar sonrası halkın yoğun olarak kullandığı Cacabey meydanında güvenliği sağlayan yaya devriyeler tarafından fark edilen sahipsiz çanta fark edildi. Polis, alınan önlemlerin ardından çantayı patlattı ve içinden kıyafet çıktı. İncelemelerin ardından trafik tekrar normale döndü.
Elazığ'ın Karakoçan İlçesi Karapınar köy yolunda meydana gelen trafik kazasında, A.A yönetimindeki otomobil takla attı. Kazada araç şoförü A.A ile araçta bulunan Y.E.Y yaralandı. Yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli, aynı istasyonda görevli Çetin Aktay tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganın yüzü maskeli ve kapüşonlu olduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken, Karadereli'nin yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne zehirlenme belirtisi ile getirilen 2 işçinin tedavisi sırasında hastanedeki bazı kişilerde de zehirlenme belirtilerinin ortaya çıkması üzerine 'acil servis' boşaltılarak hasta kabulü durduruldu. Hastanede temizlik çalışması başlatılırken, izole hastaların nakline kadar serviste hizmetlerin durdurulduğu öğrenildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe'nin annesi Fatma Tepe'nin evinde çıkan yangında yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Şehit annesi Fatma Tepe, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada, özel bir okulda öğretmenlik yapan Esra Uygur ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Uygur'un eşi polis memuru olarak görev yapıyordu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda bulunan otobüs durağında unutulan çanta, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan çıkan ise sadece kıyafetler oldu. Olayın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
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