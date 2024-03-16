Didim\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şüpheliden 7,20 gram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılıp serbest bırakılırken, bir diğer çalışma çerçevesinde gözaltına alınan U.S. ve A.N.K. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN