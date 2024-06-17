Didim'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen 1 organizatör ile birlikte yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinden Yunanistan'a yasadışı olarak deniz yolu geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen ile 1 organizatörün bulunduğu tekne, denize açıldığı esnada Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yapılan koordineli çalışma sonucu denizde yakalandı. Ayrıca şüpheliler ile birlikte 1 adet bot ve malzemesi, 1 adet bot motoru ele geçirildi. Organizatör A.H. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler ise adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN