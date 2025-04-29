Dikili\'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Nisan gecesi saat 03.00'te Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim), 7 düzensiz göçmeni tespit ederek yakaladı. Sudan, Yemen ve Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR