İzmir'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Nisan gecesi saat 03.00'te Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim), 7 düzensiz göçmeni tespit ederek yakaladı. Sudan, Yemen ve Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Dikili'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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