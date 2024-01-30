 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dikili'de Batan Balıkçı Teknesiyle İlgili Kayıp 2 Kişinin Ailesi Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dikili'de Batan Balıkçı Teknesiyle İlgili Kayıp 2 Kişinin Ailesi Bekliyor

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişinin aileleri, sevdiklerinin durumunu öğrenmek için endişeli bir şekilde bekliyor. Kurtulan çocuklar, kayıp kişilerin yanlarında olduğunu ve birinin yüzmeye çalıştığını söyledi. Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Dikili\'de Batan Balıkçı Teknesiyle İlgili Kayıp 2 Kişinin Ailesi Bekliyor
30.01.2024 - 12:49,
Abone Ol

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 5 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı balıkçı teknesinin batmasıyla ilgili kayıp 2 kişinin ailelerinin acılı bekleyişi sürüyor. 1 çocuk babası 34 yaşındaki kayıp kardeşinden sevindirici bir haber beklediklerini belirten ağabey Mehmet Çakır, "Kardeşim de onların yanındaymış kurtulan çocuklar öyle söylüyor. Hatta 'ben yüzeceğim' demiş. Yanlarında ayrılmış ama nereye kadar yüzebildi bizimde bir bilgimiz yok" dedi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi şiddetli rüzgardan dolayı alabora oldu. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı. İlk olarak Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildiler. Tedavilerin ardından 5 kişi taburcu edildi.

Kayıp balıkçı 'ben yüzeceğim' demiş

Batan teknede bulunan ve kayıplara karışan Medine Karaduman ile Gökhan Çakır'ı arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik ekiplerince aralıksız sürüyor. Sahil Güvenliğe ait 1 helikopter, 4 bot ve 2 dalgıç timi tarafından çalışmalar devam ederken, kayıp balıkçıların ailelerinin ise acılı bekleyişi devam ediyor.

'Ben yüzeceğim' demiş

Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, kayıp balıkçıların ailelerinin ise endişeli bekleyişi devam ediyor. Kaybolan 2 kişiden birisi olan kardeşi 1 çocuk babası 34 yaşındaki Gökhan Çakır'dan sevindirici bir haber beklediklerini ifade eden ağabey Mehmet Çakır, "Kardeşim sürekli aynı teknede çalışıyordu. Rutin, her gün yaptıkları bir iş. Olay sanırım gece 1-2 civarlarında gerçekleşmiş. Birkaç tanesi orada vefat etmiş. 4-5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtarmış. Kardeşim de onların yanındaymış, kurtulan çocuklar öyle söylüyor. Hatta 'ben yüzeceğim' demiş. Yanlarında ayrılmış ama nereye kadar yüzebildi bizimde bir bilgimiz yok. Sahil Güvenlik'ten haber bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı ve buradaki otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Çakır, Dikili, İzmir, Balıkçılık, Acil Durum, İzmir, Sahil Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dikili'de Batan Balıkçı Teknesiyle İlgili Kayıp 2 Kişinin Ailesi Bekliyor - Son Dakika


12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45
Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası

Son Dakika
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:34:15. #1.13#
SON DAKİKA: Dikili'de Batan Balıkçı Teknesiyle İlgili Kayıp 2 Kişinin Ailesi Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement