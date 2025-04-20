Dikili'de Tarım Marketinde Yangın, Mahallede Panik

Tarım Marketinde Çıkan Yangın Mahallede Paniğe Neden Oldu

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde bir tarım marketinde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangında market tamamen küle dönerken, çevrede bulunan bir dükkan ile bir dondurma imalathanesinde de maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saat 05.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi 80/1 Sokak'ta meydana geldi. Zirai ilaçlar ve tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında market tamamen küle dönerken, çevrede bulunan bir dükkan ile bir dondurma imalathanesinde de maddi hasar meydana geldi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.