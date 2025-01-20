Dikili\'de Tır Kazası: İki Kadın Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Dikili ilçesinde tırın çarptığı 2 yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sabah saatlerinde Dikili liman çıkışı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AH 1013 plakalı tır, yaya olarak ilerleyen Emine Cirit (74) ve Besime Çem'e (76) çarptı. İki kadın da yola savrulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Cirit ve Çam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadınlar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR