Dikili'deki orman yangınına müdahale 4 saattir sürüyor: 1 site tahliye edildi - Son Dakika
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Dikili'deki orman yangınına müdahale 4 saattir sürüyor: 1 site tahliye edildi

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının yaklaştığı bir site tahliye edildi. Yangın, Çandarlı Mahallesi'nde başladı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca bir site tahliye edildi ve Çandarlı-Denizköy kara yolu trafiğe kapatıldı.

26.07.2024 18:59
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Dikili'deki orman yangınına müdahale 4 saattir sürüyor: 1 site tahliye edildi

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının yaklaştığı bir site ise tahliye edildi.

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca TOMA'lar ve çevre il ve ilçelerden takviye olarak gönderilen araçlar da bölgede yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

1 site tahliye edildi

Öte yandan rüzgarın da etkisiyle yangının yerleşim yerlerine yaklaşması sebebiyle bir sitenin tahliye edildiği öğrenildi. Çandarlı- Denizköy kara yolu da güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dikili'deki orman yangınına müdahale 4 saattir sürüyor: 1 site tahliye edildi - Son Dakika

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